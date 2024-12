Joel Embiid é excluído após 2 faltas técnicas, mas Philadelphia 76ers vence o San Antonio Spurs

Com 32 pontos e duas jogadas cruciais no minuto final, Tyrese Maxey foi fundamental na vitória do Philadelphia 76ers sobre o San Antonio Spurs por 111 a 106 na noite desta segunda-feira após a exclusão de Joel Embiid.

O pivô dos 76ers foi excluído pela árbitra Jenna Schroeder faltando 2min59 para o fim do segundo quarto. Embiid recebeu a primeira falta técnica por discutir com Schroeder e levou a segunda - e a exclusão - na sequência. Embiid estava próximo da árbitra, mas pelas imagens não fica claro se ele fez contato com ela.

Com uma máscara em seu segundo jogo depois que sofreu uma fratura no nariz, Embiid fez nove pontos. "A coisa toda foi muito estranha", afirmou o técnico dos 76ers, Nick Nurse. Victor Wembanyama fez 26 pontos, conseguiu nove rebotes e oito bloqueios, mas não conseguiu impedir a derrota dos Spurs.