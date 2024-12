Lutador brasileiro ex-UFC sofre fratura no pênis durante treino e faz cirurgia de emergência

O lutador Mateus Mendonça, o "Bocão", sofreu uma fratura no pênis após levar uma pancada na região pélvica. A lesão ocorreu durante um treinamento de jiu-jítsu do atleta no Maranhão, sua terra natal.

Mateus Mendonça, que é ex-lutador do UFC, teve que passar por um procedimento cirúrgico na última quinta-feira. O brasileiro deve ficar afastado dos treinos e competições por cerca de dois meses, para a recuperação total da cirurgia.

"Eu estava treinando jiu-jítsu no Maranhão. Estava lá passando férias na casa da minha mãe. Fui treinar jiu-jítsu na academia do meu professor, um dia antes de voltar para São Paulo. No segundo rola, eu fui rolar com o Bruno (professor) e ele tacou o joelho nas minhas partes íntimas, quando estava tentando passar a guarda", disse Mateus Mendonça em entrevista à Agência Fight.