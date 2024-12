Goleiro francês Mike Maignan reclama de cânticos racistas em vitória do Milan sobre o Verona

Tampouco é o primeiro episódio ocorrido na casa do Hellas Verona. Nomes como Mario Ballotelli, então no Brescia, Victor Osimhen (Napoli) e Antoine Makoumbou (Cagliari) foram alvos de ofensas racistas no estádio Marcantonio Bentegodi.

Maignan chegou ao Milan em 2021, após se destacar com a camisa do Lille francês. O contrato do atleta vai até 2026, mas o clube já negocia o prolongamento do vínculo com o jogador de 29 anos, que também defende a seleção francesa.

O Hellas Verona soma apenas 15 pontos na tabela e pode encerrar a 17ª rodada do Campeonato Italiano na zona de rebaixamento. Já o Milan tem 26, na oitava colocação.