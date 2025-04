Palmeiras incorpora espírito do dérbi, faz seu melhor jogo em 2025 e ganha do Corinthians

O Palmeiras começou melhor o clássico, com forte presença no campo de ataque. O time alviverde entrou em campo com um ânimo maior do que nas finais de março. A pressão surtiu efeito. Donelli impediu Gómez de comemorar, mas no lance seguinte Piquerez acertou um chute preciso na entrada da área para colocar os mandantes em vantagem, aos 14 minutos.

O ímpeto do Palmeiras era forte, e o time não arrefeceu. Aos 19, Vitor Roque deixou Felipe Anderson em perfeita condição de marcar, mas a trave o impediu. Na continuidade, Emi Martínez emendou uma finalização espetacular para fazer um golaço em Barueri.

O clima ficou tenso ainda no primeiro tempo após um encontrão de Yuri Alberto em Weverton. O goleiro alviverde foi tirar satisfação e ambos levaram cartão amarelo. A arbitragem distribuiu 10 cartões ao longo da primeira parte. O nervosismo favoreceu o Corinthians, que intensificou suas idas ao ataque em busca do primeiro gol.

O segundo tempo teve início com o Palmeiras operando em força máxima. Em jogada trabalhada em velocidade na ponta direita, Ríos cruzou com precisão, Torres cabeceou e o travessão impediu o palmeirense de comemorar mais um gol logo no primeiro minuto. Aos poucos, o ritmo da partida caiu. O Corinthians tomou as rédeas, mas tinha dificuldades em criar problemas para Weverton.

Vitor Roque e o VAR se tornaram inimigos neste início de trajetória no Palmeiras. Na quarta, o atacante viu um gol anulado por impedimento contra o Cerro Porteño. Desta vez, interferência no lance de outro atleta impedido, Gómez, anulou a comemoração do que seria seu primeiro gol pelo clube alviverde.

Aos 30 minutos, Abel promoveu a estreia do atacante Paulinho com a camisa do Palmeiras. O jogador que chegou por mais de R$ 115 milhões se recuperou de uma cirurgia na perna direita. Na sua primeira chance, fez Donelli trabalhar. Depois, em um chute de longe, arrancou suspiros do torcedor. Com o Palmeiras dominante até os minutos finais, o palmeirense se deu ao luxo de cantar "olé" a cada toque na bola.