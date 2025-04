Paulinho estreia pelo Palmeiras e revela: 'Desde fevereiro perturbava'

Após quase cinco meses, Paulinho, enfim, voltou aos gramados e fez sua estreia pelo Palmeiras na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, hoje à noite, na Arena Barueri (SP), pelo Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Paulinho entrou em campo aos 31 minutos do segundo tempo no lugar de Estêvão. O Alviverde já havia feito os dois gols sobre o rival.