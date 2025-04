Romero reclama após derrota do Corinthians no Dérbi: 'Deixamos de jogar'

O Corinthians sofreu sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, o Timão perdeu para o rival Palmeiras, por 2 a 0, na Arena Barueri, pela terceira rodada do torneio nacional.

Romero entrou no segundo tempo do confronto para dar mais volume de jogo ao ataque do Corinthians, que não finalizou ao alvo na etapa inicial. O paraguaio entende que faltou agressividade ao Timão e que a equipe deixou o rival jogar livremente nos primeiros 45 minutos.

"No segundo tempo, conseguimos ficar com a bola, mas não agredimos muito. Deixamos eles jogarem no primeiro tempo. Em clássicos, temos que disputar os 90 minutos, não se pode desligar em nenhum minuto. Infelizmente tomamos os dois gols no primeiro tempo. Temos que melhorar, mas o Brasileiro continua. quarta-feira temos mais um jogo difícil em casa. São dois jogos em casa, então temos que somar os pontos", afirmou em entrevista ao Premiere.