Paulinho estreia no Palmeiras em vitória no Derby e celebra retorno após lesão: "Valeu o sacrifício"

Depois de quatro meses de recuperação, Paulinho estreou com a camisa do Palmeiras neste sábado em vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Piquerez e Emiliano Martínez decidiram o jogo na Arena Barueri. Paulinho celebrou seu retorno aos gramados e revelou a ansiedade que estava para poder ter os primeiros minutos em campo.

"Valeu o sacrifício e o esforço. Foi um desafio muito grande. No ano passado, joguei quase que oito meses machucado, com a perna fraturada. Chegou um momento que estava insuportável e estávamos disputando muitas coisas. Foi muito difícil ter que operar no fim do ano, chegar no ovo clube, no Palmeiras tendo que esperar, atrasado em relação a outros jogadores", disse ao Premiere.

Paulinho, entrou aos 31 minutos e até teve chance de balançar as redes. O atacante agradeceu ao estafe e departamento médico do Palmeiras pela paciência em seu período de recuperação da cirurgia na perna direita, que vem sendo feita no Verdão desde janeiro.