Novorizontino bate Volta Redonda e conhece sua primeira vitória na Série B

O GOL

O gol do Novorizontino saiu aos 11 minutos do segundo tempo. Em cobrança de penalidade máxima, Robson Fernandes bateu, de perna direita, no canto inferior direito de Jean Carlos para estufar as redes.

Confira os resultados deste sábado pela Série B do Campeonato Brasileiro:

Chapecoense 1 x 2 Coritiba



Vila Nova 1 x 0 Paysandu



Amazonas 0 x 0 Ferroviária