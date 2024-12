Guardiola lamenta lesões, se mostra pressionado com nova derrota do City e diz: 'Confio neles'

"Devolvam meus jogadores. É isso que tem sido diferente. A solução é trazer os jogadores de volta. Temos apenas um zagueiro central que eu diria que está em forma, e isso é mais difícil", esbravejou.

Apesar disso, Guardiola entendeu que o City fez uma boa partida, principalmente na etapa inicial. "Fizemos um primeiro tempo muito bom, tirando os erros nas primeiras ações. Mas acho que fizemos um primeiro tempo muito, muito bom, e no segundo caímos. Tivemos bons momentos, tivemos chances, mais chances do que no jogo contra o United, mas no segundo tempo ficamos em desvantagem, e a nossa pressão não foi suficiente. Nos custou um pouco e não conseguimos marcar bem. No final fizemos um gol, mas já era tarde demais."

Guardiola terá a chance de buscar a reabilitação com o City na quinta-feira, às 9h30, horário de Brasília, diante do Everton, no Etihad Stadium, pela 18ª rodada. O time de Manchester é apenas o sexto colocado, com 27 pontos. O líder é o Liverpool, com 36.