São Paulo encara fragilidade nas laterais com saídas de Rafinha e Welington

O São Paulo encara a janela de transferências de olho nos gastos. Com um teto fiscal por causa da criação do fundo de dívida, o clube vai apertar o cinto em 2025, com meta de fechar o ano em superávit de R$ 44,7 milhões. Por outro lado, a deficiência do elenco em laterais, tanto na esquerda, quanto na direita, obriga a direção a ir ao mercado.

A necessidade de um lateral-esquerdo já era conhecida desde a metade de 2024, quando Wellington assinou um pré-contrato com o Southampton, da Inglaterra. O jogador era o titular de Luis Zubeldía e abriu a vaga com sua saída. Além disso, foi confirmada a saída de Rafinha, que não renovou com o São Paulo e pode acabar no Coritiba.

Para o lado esquerdo, o sonho da equipe tricolor é Wendell. O lateral tem contrato com o Porto até metade de 2025. Na versão do São Paulo, o jogador tem o desejo de integrar o elenco tricolor, e as bases do acordo estariam firmadas. Entretanto, os portugueses exigem uma compensação financeira para liberá-lo.