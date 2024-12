Zagueiro que acertou chute no rosto de Donnarumma denuncia ataques racistas

O defensor Wilfried Singo denunciou nesta quinta-feira ataques racistas dos quais foi alvo nas últimas horas após um chute que acertou o rosto do goleiro Gianluigi Donnarumma, do Paris Saint-Germain, em jogo do Campeonato Francês. O italiano deixou o campo com a face ensanguentada e precisou levar pontos.

Singo, do Monaco, pediu desculpas ao goleiro pessoalmente e também nas redes sociais. "Meu gesto obviamente não foi intencional, mas pude ver depois que ele sofreu significativos lesões no rosto. Desejo a você uma rápida recuperação", escreveu o marfinense de 23 anos, que atua como zagueiro e lateral-direito.

O PSG divulgou vídeo também nas redes sociais em que mostra o jogador do Monaco se dirigindo a Donnarumma para pedir desculpas. O áudio capta a reação tranquila do goleiro, que diz "tranquilo" e "não se preocupe".