Fatal Model dá R$ 200 mil para vaquinha e se torna maior doadora da arena do Corinthians

A Fatal Model, empresa de acompanhantes que se ofereceu para ajudar o Corinthians a contratar o francês Paul Pogba, doou R$ 200 mil para a vaquinha realizada pela torcida Gaviões da Fiel para quitar a dívida de R$ 700 milhões referente à construção da Neo Química Arena. A doação é a maior realizada até agora.

De acordo com a atualização no meio da tarde desta quarta-feira do site www.doearenacorinthinas.com.br, plataforma utilizada para a realização dos pagamentos, o valor total arrecadado neste momento, desde o início da campanha, é de R$ 31.893.690,27.

O anúncio da doação da Fatal Model foi feito em um vídeo divulgado pela empresa em suas redes sociais. A peça audiovisual conta com a participação dos ídolos corintianos Edilson, Vampeta e Marcelinho Carioca, que simulam uma chamada de vídeo para divulgar a ação.