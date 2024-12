Vanderlan destaca resiliência em vitória e confia em título do Palmeiras: 'Nada é impossível'

O Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira na Academia de Futebol após a vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 1, o que deixou o time alviverde ainda com chances de conquistar o título do Campeonato Brasileiro, na última rodada. O lateral Vanderlan destacou a resiliência da equipe paulista e mostrou confiança com um possível tricampeonato nacional.

"A gente se prepara no dia a dia sempre forte para, quando chegar a oportunidade, conseguir corresponder bem dentro do campo. Graças a Deus, consegui fazer mais uma boa partida contra o Cruzeiro. Sobre o desempenho coletivo da equipe, foi uma partida que criamos muito. Infelizmente, não conseguimos fazer o gol primeiro, tomamos o gol, mas fomos resilientes e conseguimos a virada mais uma vez", disse o lateral.

Para ser campeão brasileiro, o Palmeiras precisa vencer o Fluminense no Allianz Parque e torcer por derrota do Botafogo diante do São Paulo, no mesmo dia e horário, no Engenhão. Apesar do discurso do técnico Abel Ferreira ter sido de "jogar a toalha", o jogador reafirmou sua confiança na conquista.

"Nada para Deus é impossível, então a gente ainda acredita e vamos jogar como sempre para vencer mais uma vez e terminar o ano bem", finalizou Vanderlan, que fez a sua partida de número 40 com a camisa alviverde.

Na reapresentação desta quinta-feira, os jogadores que permaneceram em campo por mais de 45 minutos seguiram seus cronogramas de trabalhos regenerativos no centro de excelência. Os demais disputaram um jogo de sete contra sete em campo reduzido.

O Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão, com 73 pontos, três a menos do que o Botafogo. O jogo com o Fluminense será no domingo, às 16h, em São Paulo, pela última rodada.

Para a partida, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com o zagueiro Vitor Reis, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Com isso, a dupla defensiva deve ser novamente formada por Gustavo Gómez e Murilo. As dúvidas ficam sobre o atacante Dudu, que ficou no banco de reservas diante do Cruzeiro.

O camisa 7, apesar de ter o apoio de grande parte da torcida, perdeu espaço com o treinador após a polêmica negociação com o Cruzeiro. Contra o time celeste, inclusive, Abel preferiu improvisar Gabriel Menino pela ponta e colocar Lázaro invés de dar uma chance ao atacante.