Verstappen celebra 'corrida inacreditável' e Red Bull brinca: 'Carma é maravilhoso'

Max Verstappen vive uma "lua de mel" com a Red Bull. Mesmo após ter conquistado o tetracampeonato da Fórmula 1, o holandês continua somando pontos importantes para a equipe que tenta melhorar sua colocação no Mundial de Construtores. Neste domingo, ele assumiu a ponta no Catar logo na largada e não deu chance aos seus adversários ao vencer o seu nono Grande Prêmio na temporada.

"Simplesmente adorável, rapazes. Sim, sim, sim. Que corrida inacreditável. Foi muito divertido", disse Verstappen ainda na sua Red Bull. "Esta pista tem muita aderência e este ano os pneus realmente aguentaram, então foi bem divertido realmente forçar os pneus. Fizemos um primeiro stint realmente longo. Depois disso, foram muitos momentos de safety car para cuidar, mas estou muito feliz", completou.

Com a vitória de Verstappen, a Red Bull chegou aos 581 pontos no Mundial de Construtores, ainda atrás da McLaren, com 640, e da Ferrari, com 619. O mexicano Sergio Pérez novamente não conseguiu igualar o ritmo de seu companheiro de equipe e acabou não concluindo a prova.