Gabriel Bortoleto é 6º na corrida sprint do Catar e mantém a liderança da Fórmula 2

Futuro piloto da Sauber na Fórmula 1, no próximo ano, o brasileiro Gabriel Bortoleto foi o sexto colocado na corrida sprint do Catar, na pista de Lusail, neste sábado, e manteve a liderança do Mundial de Fórmula 2, que será decidida apenas na última etapa, nos Emirados Árabes Unidos.

A diferença entre Bortoleto e Isack Hadjar, seu principal concorrente pelo título -e quarto colocado na sprint-, caiu de 4,5 pontos para 2,5 pontos na classificação, mas foi positiva para o piloto da Invicta, que largou em nono na corrida sprint, enquanto o francês saiu em segundo. Oliver Bearman foi o vencedor da prova.

Após se classificar em segundo lugar para a corrida principal no treino de classificação, na sexta-feira, Bortoleto largou em nono lugar na sprint, com inversão do grid dos dez primeiros. Assim, seu principal concorrente ao título, Isack Hadjar, que largará em nono neste domingo, saiu na segunda posição, atrás de Bearman.