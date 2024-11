Rebeca Andrade e Beatriz Souza estão entre os vencedores do Prêmio Brasil Olímpico

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) divulgou nesta sexta-feira uma lista com 21 atletas vencedores do Prêmio Brasil Olímpico, entre eles estão Rebeca Andrade, maior medalhista do país, e Beatriz Souza, que conquistou o ouro no judô em Paris-2024. A premiação acontecerá no dia 11 de dezembro, no Vivo Rio.

Rebeca Andrade receberá o prêmio após sair de Paris com quatro medalhas, incluindo uma de ouro no solo na ginástica artística. Esta é a quarta vez consecutiva que ela é lembrada pelo COB.

Já Beatriz Souza também foi a representante do judô no ano passado. Na olimpíada, além do ouro no peso pesado, também conquistou o bronze por equipes mistas.

Outra que também se destaca é Ana Marcela Cunha, que faturou o seu 12º prêmio de melhor nadadora em águas abertas. Em Paris, ela acabou ficando na quarta posição, mas levou o heptacampeão no circuito mundial.

Outros grandes nomes do Brasil também estiveram presentes na lista, a exemplo de Caio Bonfim, da marcha atlética, Rayssa Leal, do skate, Ana Patrícia e Duda, do vôlei de praia, Isaquias Queiroz, do Remo, Marcus Vinícius D’Almeida, do tiro com arco, Hugo Calderano, do tênis de mesa, e Tatiana Haddad Maia, do surfe.

No sábado, o COB divulgará os vencedores das demais modalidades individuais. Os ganhadores nos esportes coletivos já foram revelados na quinta. No domingo serão anunciados os finalistas do Melhor do Ano - Troféu Rei Pelé e do Atleta da Torcida

Confira os 21 nomes revelados pelo COB, vencedores do Prêmio Brasil Olímpico:

Atletismo - Caio Bonfim

Águas Abertas - Ana Marcela Cunha

Boxe - Beatriz Ferreira

Canoagem Slalom - Ana Sátila

Canoagem Velocidade - Isaquias Queiroz

Ginástica Artística - Rebeca Andrade

Ginástica Rítmica - Bárbara Domingos

Ginástica de Trampolim - Ryan Dutra

Judô - Beatriz Souza

Levantamento de Peso - Laura Amaro

Nado Artístico - Marina Postal e Eduarda Mattos

Natação - Guilherme Costa

Saltos Ornamentais - Ingrid Oliveira

Skate - Rayssa Leal

Surfe - Tatiana Weston-Webb

Taekwondo - Edival Pontes

Tênis - Beatriz Haddad Maia

Triatlo - Miguel Hidalgo

Tênis de Mesa - Hugo Calderano

Tiro com Arco - Marcus Vinícius D'Almeida

Vôlei de Praia - Duda Lisboa e Ana Patrícia