Ramón Diaz terá a volta da dupla de ataque titular no Corinthians para encarar o Criciúma

O técnico Ramón Díaz vai ter à disposição o seu melhor ataque para enfrentar o Criciúma neste sábado, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque Yuri Alberto se recuperou de uma lesão muscular na coxa e o holandês Memphis Depay cumpriu a suspensão que o tirou da partida contra o Vasco.

Com a recuperação de seus titulares, o paraguaio Romero e o atacante Talles Magno, que iniciaram o duelo diante dos cariocas, voltam a ficar como opção no banco de reservas para o confronto no estádio Heriberto Hulse.

Em busca da sua sétima vitória seguida na competição, o comandante argentino comandou uma trabalho de força com o elenco na academia. Já nas atividades de campo, os atletas realizaram um treino tático e um jogo de enfrentamento em espaço reduzido.

Disposto a não esquecer nenhum detalhe, o treinador cuidou da velocidade da equipe nas transições da defesa para o ataque e também deu ênfase às jogadas de bola parada.

Com três partidas para disputar, o Corinthians tenta a pontuação máxima nesses confrontos de olho numa possível vaga para a Copa Libertadores do ano que vem. Com 47 pontos, o time paulista ocupa a nona posição com 47 pontos. Além do Criciúma, a equipe de Ramón Díaz terá pela frente o Bahia, na Neo Química Arena, na penúltima rodada, e encerra a sua participação diante do Grêmio, no Sul.