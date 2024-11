Brigatti diz que Ponte Preta estava acertada com técnico argentino antes do rebaixamento

O coordenador de futebol da Ponte Preta, João Brigatti, revelou que a prioridade da equipe era a contratação de um técnico argentino, que, inclusive, já estava acertado com o clube. O rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro fez os planos mudarem. Com a recusa do treinador, a equipe precisou voltar a olhar para o mercado brasileiro.

Brigatti disse ainda que Umberto Louzer, ex-Guarani, também chegou a estar certo com a Ponte Preta, mas desistiu de assumir o clube pelo mesmo motivo. "Tinha um treinador de fora, argentino, que estava acertado com a Ponte, obviamente condicionado à permanência da Ponte na Série B. Ele desistiu após o rebaixamento. Já era um acordo firmado com o presidente. Tentamos outro treinador, o Umberto Louzer, que já estava meio que apalavrado, mas não veio, preferiu outros rumos na carreira", disse.

Com as desistências, a Ponte entrou em contato com Alberto Valentim, ex-Palmeiras e Botafogo, e conseguiu chegar a um acordo com o treinador, já anunciado pelo clube de Campinas. "Eu que indiquei o Alberto ao presidente e seremos felizes aqui em 2025", completou o dirigente.

A Ponte Preta deve iniciar nos próximos dias a reformulação do seu elenco visando a temporada 2025, quando terá pela frente o Paulistão, a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro contratou até o momento o lateral Artur, com passagens pelo clube, e o volante Rodrigo Souza, ex-São Bernardo.

No Grupo D do Paulistão, a Ponte Preta terá ao seu lado Palmeiras, São Bernardo e Velo Clube.