Mozart deixa o Mirassol após garantir o acesso para comandar o Coritiba na Série B em 2025

O Mirassol divulgou nesta terça-feira que o técnico Mozart não vai seguir no comando do time profissional na próxima temporada. A informação foi revelada após o clube conquistar o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador aceitou um convite do Coritiba, que disputará em 2025 o Campeonato Paranaense, a Série B e a Copa do Brasil.

"O Mirassol Futebol Clube informa que o técnico Mozart não continuará à frente da equipe em 2025. O vínculo do treinador encerrou-se ao final da Série B. O Mirassol demonstrou interesse na continuidade do trabalho, mas Mozart optou por comandar o Coritiba no próximo ano. Desejamos sucesso ao treinador em seus próximos passos", disse o clube em nota oficial.

Durante sua passagem, Mozart comandou o Mirassol em 83 partidas. Nesta trajetória, ele conquistou o sexto lugar na edição 2023 da Série B e o vice-campeonato da competição neste ano. A campanha leva o clube do interior paulista ao inédito acesso à elite do futebol nacional. O treinador também esteve à frente do Mirassol na disputa do Campeonato Paulista, quando a equipe acabou sendo eliminada na primeira fase.

O que pesou para a saída do Mirassol e o acerto com o Coritiba foi a identificação do técnico com o time paranaense que o revelou como jogador para o cenário nacional. Pelo clube, ele foi campeão estadual em 1999.

Como treinador, o ex-volante tem passagens também por CSA, Chapecoense, Cruzeiro, Guarani e Atlético-GO. No Coritiba, Mozart chega para assumir o lugar deixado por Jorginho e com o objetivo de levar o clube de volta à elite do futebol nacional, assim como fez com o Mirassol.