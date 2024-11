Chefe da Ferrari promete conversa franca com Leclerc após reclamações em GP

O dirigente ainda admitiu que a equipe não conseguiria ir além do terceiro lugar com a Mercedes dominando todo o fim de semana em Las Vegas e garantindo uma dobradinha com George Russel e Lewis Hamilton. Leclerc até pressionou o vencedor no começo, mas depois perdeu fôlego.

"Acho que no geral a Mercedes foi mais rápida. Talvez essa seja uma abordagem diferente no fim de semana, mas não acho que no grid de largada, poderíamos esperar algo melhor do que isso", admitiu o dirigente.

A preocupação de Vasseur aumenta já que a Ferrari não costuma se dar bem no Catar, em prova agendada para domingo. "Com certeza, no papel, o Catar não é o melhor para nós, mas estamos confiantes de que somos capazes de fazer um bom trabalho", disse. "Vamos nos concentrar, vamos tentar obter o melhor e manter a McLaren sob pressão para a última etapa. Isso é importante porque na última tudo pode acontecer, e vamos forçar até a última curva da última volta da última corrida."