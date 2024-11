Sainz revela expectativa por pole em Las Vegas, mas admite: 'Mais perto do que eu esperava'

Carlos Sainz admitiu ter sentido o gostinho da pole no Grande Prêmio de Las Vegas da Fórmula 1, mas se mostrou satisfeito ao garantir o segundo lugar na madrugada deste sábado. Segundo o espanhol, o seu lugar no grid foi 'melhor do que esperava'. Ele ficou atrás apenas de George Russell, da Mercedes.

"Muito duro. Foi uma classificação dura e apertada. Um pouco mais próximo da pole do que eu estava esperando. Na verdade, achei que tinha a pole, mas George veio muito, muito rápido no final. Mas estou feliz. Vamos largar em uma boa posição amanhã (domingo). Fui segundo no ano passado, mas acabei em 12º no grid por causa da famosa tampa de bueiro. Este ano, largo em segundo, então tomará que possamos nos sair melhor", afirmou.

O espanhol ressaltou o incidente sofrido no ano passado, quando seu carro foi muito danificado após passar por uma tampa de bueiro. Sainz precisou trocar a unidade de potência e perdeu dez posições no grid de largada. Neste ano, a Fórmula 1 se preveniu e asfaltou as tampas de bueiros para evitar um novo acidente similar com o que aconteceu com o piloto da Ferrari, que falou sobre o que esperar na corrida deste domingo, às 3h, pelo horário de Brasília.

"Obviamente, ultrapassagem e estratégia serão coisas diferentes amanhã. Sinto que hoje a Mercedes foi muito boa com aqueles pneus. Se olhar no primeiro setor, eles estavam voando, eram 0s3 mais rápidos do que nós, e nós reagimos com o passar da volta. Mas amanhã é uma folha em branco, um novo começo e veremos como o carro estará com o tanque cheio", afirmou.

Por fim, falou da briga pelo título de Construtores. A Ferrari ocupa o segundo lugar com 557 pontos, contra 593 da McLaren. "Honestamente, acho que precisamos de vitórias para vencer a McLaren. Então precisamos vencer", finalizou o espanhol, que terá seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, largando na quarta posição.