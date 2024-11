Pressionado, Botafogo enfrenta Vitória no Engenhão para manter a liderança do Brasileirão

Depois de dois empates sem gols no Campeonato Brasileiro, o Botafogo ligou o sinal de alerta em relação ao título ao mesmo tempo que se prepara para a final da Copa Libertadores. Com a liderança ameaçada pelo Palmeiras, o time carioca volta a campo neste sábado, às 19h30, quando recebe o Vitória no Engenhão, no Rio, pela 35ª rodada. O adversário busca permanência na elite.

Apesar de estar invicto há 12 jogos no Brasileirão, o Botafogo teve cinco empates, dois deles nas últimas rodadas, contra Cuiabá, em casa, e Atlético-MG, fora, ambos sem gols. Ainda lidera com 69 pontos, mas o Palmeiras, que estava a seis pontos de distância, agora só está a dois. Os dois favoritos ao título vão se enfrentar na próxima terça-feira, no Allianz Parque.

Além desta pressão, que ressuscita o fantasma de 2023, quando o Botafogo também perdeu o título para o Palmeiras após abrir grande vantagem, o time carioca tem a final inédita da Libertadores no próximo dia 30 contra o Atlético-MG, em jogo único marcado para Buenos Aires.

O técnico Artur Jorge tem dois desfalques: o zagueiro Alexander Barboza e o atacante Luiz Henrique foram expulsos em Belo Horizonte (MG) e cumprem suspensão. Adryelson entrará na defesa para formar dupla com Bastos.

No ataque, há mais opções, mas Júnior Santos deve começar jogando. Jeffinho é outra opção. A boa notícia fica por conta dos retornos ao time titular do venezuelano Savarino e de Igor Jesus, que disputaram jogos pelas seleções nacionais nas eliminatórias sul-americanas.

Artur Jorge minimizou os tropeços e destacou que o time segue líder. "Saímos líderes novamente, continuamos sem perder. Sabíamos que teríamos um jogo difícil, o Atlético-MG é uma equipe boa. Quero destacar que é um ponto a mais e seguimos líderes. Faltam 12 pontos para disputar e vamos à luta."

O Vitória está bem mais abaixo da tabela, em 12º com 41 pontos. Até recentemente, estava na zona de rebaixamento (Z-4), mas conseguiu quatro triunfos nos últimos cinco jogos. A sequência fez abrir quatro pontos de vantagem para o Criciúma, que abre o Z-4, em 17º com 37.

Os únicos desfalques para o técnico Thiago Carpini são Caio Vinícius, Osvaldo e Camutanga, que já estavam no departamento médico. Pode, portanto, repetir a última escalação. Existe a chance, porém, de utilizar uma formação com três zagueiros, adiantando os laterais. Neste caso, o atacante Gustavo Mosquito sairia para a entrada do zagueiro Edu.

Carpini exaltou o bom momento do Vitória e quer buscar ao menos um empate contra o Botafogo. "A moral do grupo está muito boa. Nos últimos cinco jogos tivemos uma derrota. O resultado contra o Criciúma (1 a 0) nos colocou em uma posição favorável em busca da permanência. Agora é seguir o trabalho para tentar pontuar contra o Botafogo."

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X VITÓRIA

BOTAFOGO - John; Vitinho, Adryelson, Bastos e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Almada; Júnior Santos, Igor Jesus e Savarino. Técnico: Artur Jorge.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller, Willian Oliveira e Matheusinho; Gustavo Mosquito (Edu), Alerrandro e Carlos Eduardo. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).