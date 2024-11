Inter de Milão arrasa no 1º tempo e chega a 32 anos sem derrota para Hellas Verona no Italiano

Com um primeiro tempo beirando à perfeição, a Inter de Milão arrasou o Hellas Verona ao golear por 5 a 0, neste sábado, no estádio Marcantonio Bentegodi, pela 13ª rodada do Campeonato Italiano. Os gols foram marcados por Correa, Thuram, duas vezes, De Vrij e Bisseck, todos na etapa inicial.

O resultado levou a Inter aos 28 pontos, jogando ainda mais pressão em Napoli e Atalanta na briga pela liderança da competição. O Verona, por sua vez, aumentou sua fama de defesa mais vazada no campeonato, com 32 gols sofridos até aqui, e continuou com 12 pontos, cada vez mais próximo da zona de rebaixamento.

Esta foi a segunda maior goleada da Inter sobre o Verona. Em 2023, venceu por 6 a 0, fora de casa. O resultado deste sábado fez aumentar um tabu que dura desde 1992, data do último revés diante do rival. No total, foram 77 partidas, com 47 vitórias, 24 empates e apenas seis derrotas.

O principal destaque da partida foi o centroavante Marcus Thuram, de 27 anos, que chegou ao seu oitavo gol na atual edição do Italiano. Nesta temporada, foram 16 partidas, com nove gols e cinco assistências.

A goleada começou aos 17 minutos, quando Correa recebeu de Thuram dentro da área e pegou de primeira para fazer 1 a 0. Os papéis se inverteram aos 22. Correa deixou Thuram na cara do gol. O artilheiro tocou por cima do goleiro para ampliar.

Aos 25, foi a vez de Bastoni deixar Thuram na cara do gol. O atacante não desperdiçou e fez 3 a 0. O quarto saiu aos 31, com Vrij. Ele recebeu de Asllani e, de primeira, jogou no fundo das redes para superar Lorenzo Montipó.

O Verona passou a assistir a Inter, que fez o segundo em um chute no ângulo de Bisseck, aos 41. A goleada construída no primeiro tempo fez com que o time de Milão tirasse o pé do acelerador na etapa final.

A Inter passou a administrar o resultado, mas sem sofrer sufoco do adversário, que se entregou e deixou claro que estava esperando apenas o apito final da arbitragem. O sexto gol poderia ter saído com Correa, nos acréscimos, mas a bola bateu caprichosamente no travessão.

Na próxima rodada, a Inter enfrenta a Fiorentina no domingo, às 14h, pelo horário de Brasília, no Artemio Franchi. O Hellas Verona visita na sexta-feira, às 16h45, o Cagliari, na Sardegna Arena.