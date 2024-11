SBT tira Cleber Machado da final da Sul-Americana e dispensa narrador

O SBT decidiu antecipar o fim do contrato com Cleber Machado e tirou o narrador da final da Copa Sul-Americana. Ele estava escalado para a decisão do torneio continental, entre Cruzeiro e Racing, neste sábado (23), às 17h, mas a emissora preferiu dispensá-lo e tirá-lo da transmissão. Ele vai narrar o Brasileirão pela Record em 2025.

Cleber Machado também não apresenta mais o "Arena SBT", programa para o qual o SBT ainda não encontrou um substituto. Mas o narrador da final da Sul-Americana já foi definido. Será Luiz Alano, acompanhado de Mauro Beting e da ex-árbitra Nadine Basttos nos comentários.

Daniela Beyruti, presidente do SBT, não gostou de ver Cleber Machado em evento na Record. Ele já foi apresentado oficialmente na emissora nesta semana, junto de figuras como Paloma Tocci, Maurício Noriega e o ex-jogador Dodô, que fazem parte da equipe montada para as transmissões do Brasileirão de 2025, cujos direitos foram comprados pelo canal de Edir Macedo.