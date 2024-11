Norris lamenta desempenho da McLaren nos treinos e critica pista do GP de Las Vegas de F-1

Sem conseguir liderar nenhum dos dois treinos livres para o GP de Las Vegas de Fórmula 1, o piloto da McLaren, Lando Norris, era o retrato da insatisfação nos boxes da sua equipe. Após ver o heptacampeão Lewis Hamilton andar mais rápido nas duas atividades, ele mostrou descontentamento com o desempenho de seu carro.

A principal queixa do piloto inglês tem relação direta com o consumo de combustível nas duas sessões realizadas. "O desempenho de combustível baixo está OK. Mas o combustível alto me chocou. Temos muitas coisas para analisar. É sempre um pouco difícil para mim, mas temos um bom tempo para trabalhar nisso. O carro é bom com pouco combustível e difícil (de guiar) com muito", resumiu.

Além de demonstrar insatisfação com o seu carro nos treinos até aqui, ele também centrou suas críticas na pista. "Muito difícil. A aderência é super baixa. Sinto que poderia dirigir um carro de rua mais rápido do que dirigimos no momento", comentou.

Nas duas tomadas de tempo realizadas em Las Vegas, Norris, pelo menos, conseguiu estar entre os três primeiros colocados. No primeiro treino livre, o inglês não conseguiu impedir a dobradinha da Mercedes. Lewis Hamilton terminou em primeiro com seu companheiro de equipe, George Russell logo atrás.

Já na segunda atividade de pista, ele superou Russell e ficou na cola de Hamilton ao assumir o segundo posto. Apesar da frustração, o piloto inglês conseguiu enxergar pontos positivos em meio a tantas reclamações.

"Foi um dia interessante. Acho que o ritmo parece razoável. A Mercedes foi muito rápida e a Ferrari tem sido muito forte. Mas acho que, definitivamente, estamos na disputa. Vamos ver o que acontece amanhã", comentou.

Vice-líder do Mundial de pilotos, Norris contabiliza 331 pontos. Max Verstappen, da Red Bull, ostenta 393 na classificação e tem a chance de se sagrar campeão já no GP de Las Vegas.