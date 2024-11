Ceará encara América-MG para seguir dependendo apenas de si pelo acesso na Série B

Duas partidas encerram as disputas da 37ª rodada, a penúltima da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira. O principal destaque ficará para o jogo envolvendo o Ceará, que busca a quarta vitória seguida para continuar dependendo apenas de si para buscar o acesso à primeira divisão. Em casa, recebe o América-MG, já fora da disputa, a partir das 21h45, na Arena Castelão, que deve receber lotação máxima.

O Ceará aparece na quinta colocação, com 60 pontos. Caso vença, irá aos 63, mesma pontuação do Sport, porém, vai ter mais vitórias: 19 contra 18. Voltaria, assim, ao G-4. O adversário direto na briga por esse acesso já jogou na rodada e venceu a Ponte Preta, por 4 a 0. De qualquer forma, o time cearense chegaria na última rodada dependendo apenas de si para ficar com o acesso - enfrentará o lanterna e rebaixado Guarani, em Campinas.

Ao mesmo tempo, o Ceará chega embalado por três vitórias seguidas nas últimas rodadas. No Castelão, venceu os últimos sete jogos. O América-MG, por sua vez, está na nona colocação, com 55 pontos, e apenas cumpre tabela nesta reta final de Série B. O retrospecto recente do time mineiro fora de casa não é bom, já que não vence há quatro jogos.

No outro jogo desta segunda-feira, Botafogo-SP e Avaí se encontram no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), às 21h, em um duelo onde os dois times não têm mais ambições. O time paulista aparece na 14ª colocação, com 42 pontos, e não corre mais riscos de acesso. Já o rival é o 12º colocado, com 47.

Confira os jogos da 37ª rodada da Série B:

SEGUNDA-FEIRA

21h

Botafogo-SP x Avaí

21h45

Ceará x América-MG