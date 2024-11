Quem é Rafael Cordeiro, técnico brasileiro de Mike Tyson no boxe?

Quando Mike Tyson adentrar o ringue do AT&T Stadium, em Dallas, na noite desta sexta-feira, ele será acompanhado por Rafael Cordeiro, seu técnico há mais de quatro anos no boxe. Cordeiro é ex-lutador de MMA, sendo eleito o melhor técnico da modalidade em 2015 pela World MMA Awards, e é dono da academia "Kings MMA", na Califórnia, uma das referências mundiais em lutas.

O curitibano de 51 anos se aposentou das lutas em 1999 e passou a ser treinador da renomada academia Chute Boxe, em Curitiba, sendo técnico de várias lendas do MMA brasileiro em início de carreira como Maurício Shogun, Anderson Silva, Fabrício Werdum e Wanderlei Silva, todos com passagem de sucesso pelo UFC e Pride. Em 2010, ele se mudou para os Estados Unidos e fundou a Kings MMA.

Dez anos depois, no meio da pandemia, quando Mike Tyson nem pensava em voltar a lutar boxe, o caminho do brasileiro se cruzou com o da lenda dos ringues. Vídeos de sessões de treinos de Tyson com Cordeiro começaram a viralizar na internet, dada a velocidade e força com a qual o "Iron Mike" ainda tinha com as luvas.

"O motivo de treinar com ele (Cordeiro) é porque ele dá tanto carinho e amor para as pessoas e família, durante todo o camp, ele é um homem incrível. A energia dele é incrível", disse Tyson, ao podcast de Joe Rogan.

"A gente já tem um relacionamento com o Tyson há muitos anos, as empresas que trabalhavam com ele são parceiras nossas. Através do empresário dele, que é um grande amigo meu, entrou em contato e falou que ele queria treinar, surgiu a oportunidade dele querer treinar e foi 1, 2, 3", disse Cordeiro, em 2020, ao canal ESPN.

"A gente fala toda hora sobre Brasil, ele tem um grande amigo dele que levou ele para o Brasil, tem grandes amigos do Brasil. Ele fica feliz que a comunidade brasileira manda mensagens pra ele nas redes sociais. Temos uma história de vida parecida, criados sem pai, educados pela mãe", completou.

Desde então, todas as lutas de exibição feitas por Tyson contaram com Rafael Cordeiro em seu córner. E diante de Jake Paul novamente o brasileiro estará lá.