Murillo revela 'batismo' de Thiago Silva e espera se firmar na seleção: 'Aproveitar a chance'

Murillo é mais um jogador precoce a despontar no futebol e ter uma ascensão meteórica. Há 18 meses, o desconhecido defensor estreava pelo profissional do Corinthians. Ganhou destaque, foi para o Nottingham Forest e é um dos zagueiros em alta no Campeonato Inglês. Aos 22 anos, ele celebra a primeira convocação à seleção brasileira, chega sob o batismo do experiente Thiago Silva e com ambiciosa meta de também se destacar defendendo as cores do País.

"Eu sempre brinquei, falando que quando a coisa é boa a gente se adapta muito rápido. Focado, as coisas dão certo, no Corinthians foi assim, no Nottingham a mesma coisa, fiz o primeiro jogo e não saí mais. Mas na seleção o peso é maior, a disputa pela vaga é maior, com jogadores de muita qualidade. Então, cheguei com os pés no chão, para entregar meu o melhor e aproveitar a chance da melhor forma", afirmou o zagueiro, novidade de Dorival Júnior para os jogos contra Venezuela e Uruguai nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Mostrando enorme maturidade, Murillo vem se destacando em um pequeno clube na Inglaterra e espera repetir o sucesso na seleção brasileira. Sabe, contudo, que ainda terá de trabalhar bastante para conseguir uma vaga fixa no grupo.

"Tenho de agradecer a Deus pela oportunidade, estou feliz em realizar esse sonho. Todos jovens sonham em estar com esses jogadores que a gente só vê pela tevê. Hoje tenho o privilégio de dividir a concentração e o campo com eles. Se Deus permitir, vai ser a primeira (convocação) de muitas, sei da minha obrigação e espero dar o meu melhor."

A revelação corintiana vinha sendo apontada como aposta para o futuro da seleção há algum tempo e revelou que recebeu palavras de incentivo do ex-capitão da esquadra nacional, o experiente Thiago Silva, hoje no Fluminense e seu ídolo na posição.

"A gente sabe a qualidade que é a seleção, ainda mais na parte defensiva, de uma solidez muita forte. Acompanhei e pude jogar contra ele no ano passado e disse que minha hora ia chegar", revelou. Para mim, Thiago Silva é um ídolo e fiquei muito feliz por ele enxergar isso, com o carinho... Me sinto tranquilo aqui, claro, tenho de trabalhar para conquistar a vaga e quando tiver oportunidade vou fazer o melhor."

Revelando-se um patriota, Murillo não acha que sua convocação foi algo precoce e faz questão de se defender. Com a grave lesão de joelho de Eder Militão, as oportunidades no setor aumentarão e ele quer dar conta do recado.

"Eu era torcedor fanático (da seleção), sou muito patriota e sei do trabalho, de dever, da grandeza de representar a seleção com mais títulos mundiais. Mas tenho de levar isso com leveza. Se está aqui é porque a gente merece, tem capacidade. Me sinto parte, quero realizar um bom trabalho e almejo estar no Copa de 2026. No momento trata-se de um sonho realizado, mais um passo dado", advertiu, evitando pular etapas.