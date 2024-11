CBF oficializa Brasileirão de 10 meses e anuncia semis da Copa do Brasil em fins de semana

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou nesta terça-feira o calendário geral para a temporada 2025. A entidade confirmou que o Brasileirão terá 10 meses de duração, em razão da paralisação do campeonato por causa do Mundial de Clubes, e anunciou que os Estaduais devem começar entre os dias 11 e 12 de janeiro. Entre as novidades estão as semifinais da Copa do Brasil em finais de semana e a promessa de um intervalo de 48 horas sem jogos, após a Data Fifa, para times com jogadores convocados para suas seleções.

O calendário havia vazado na semana passada, com a previsão de que o Brasileirão teria uma paralisação de um mês em razão do Mundial de Clubes. Quatro times brasileiros estarão no torneio organizado pela Fifa (Palmeiras, Flamengo, Fluminense e o futuro campeão da Copa Libertadores deste ano - Atlético-MG ou Botafogo). No fim de semana, o próprio presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues confirmou que a abertura do Brasileirão será no dia 29 de março e a rodada final está agendada para 21 de dezembro.

Nesta terça, a CBF confirmou a maior duração do Campeonato Brasileiro, que será o mais longo da história. O evento será interrompido entre 15 de junho a 13 de julho, data do Mundial. Com a ampliação do período de disputa da principal competição nacional, a CBF reduziu o número de datas dos Estaduais, que devem ser realizados entre o fim de semana de 12 de janeiro e 26 de março.

No calendário de 2025, a CBF manterá a ausência de jogos nos períodos de Data Fifa, de jogos da seleção brasileira. A entidade prometeu criar uma regra nova, que prevê que os times com jogadores convocados tenham um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim da Data Fifa e suas partidas. Ao longo deste ano, essa foi uma reclamação constante por parte dos clubes. A CBF chegou a mudar as datas do confronto entre Flamengo e Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, para evitar que jogadores entrassem em campo com curto intervalo entre os jogos das seleções e dos clubes.

"Conseguimos com muito diálogo fazer um calendário melhor para clubes, federações, atletas, dirigentes e fãs do futebol brasileiro. Dialogamos exaustivamente com as Federações e a Comissão Nacional de Clubes e contamos com o apoio dessas instituições para avançarmos", disse Ednaldo Rodrigues. "As melhorias no futebol brasileiro precisam de desprendimento e compreensão de todos. Gosto de diálogo, sou uma pessoa democrática, mas preciso decidir."

Na Copa do Brasil, a maior novidade será a disputa das partidas das semifinais em finais de semana. Até esta temporada, estes confrontos aconteciam, no meio de semana, a exemplo das demais fases - a exceção é a final, já disputada em finais de semana desde o ano passado.

RECESSO E FÉRIAS

A maior mudança acontecerá nos recessos, antes e durante a temporada. De acordo com a CBF, o calendário prevê 14 dias de pré-temporada antes do início dos campeonatos de 2025. No meio do ano, justamente no período de disputa do Mundial de Clubes, haverá uma intertemporada para 14 dias para as equipes da Série A que não estarão no torneio da Fifa.

Para a CBF, os clubes poderão aproveitar o período para treinamentos e eventuais amistosos, inclusive fora do País. Depois disso, a confederação prevê um recesso de 15 dias, como complemento das férias dos jogadores. Ao fim da temporada, o recesso terá início em 22 de dezembro, um dia após o fim do Brasileirão, com 15 dias de duração. Assim, a CBF já prevê que o calendário de 2026 será afetada pelas mudanças do ano anterior.

O recesso e a intertemporada de 2025 não valerão para os times da Série B. A segunda divisão começará mais tarde que o Brasileirão e terminará mais cedo. O início está previsto para 5 de abril e a última rodada será em 22 de novembro.

Confira o calendário geral do futebol brasileiro para 2025:

- Campeonatos Estaduais: 12/01 a 26/03 (16 datas)

- Pré-temporada de 2025: 08/01 a 21/01

- Supercopa do Brasil: 02/02 (01 data)

- Copa do Brasil: 19/02 a 09/11 (14 datas)

- Série A: 29/03 a 21/12 (38 datas)

- Série B: 05/04 a 22/11 (38 datas)

- Série C: 13/4 a 26/10 (27 datas)

- Série D: 13/04 a 28/09 (24 datas)

- Copa Libertadores: 05/02 a 29/11 (19 datas)

- Copa Sul-Americana: 05/03 a 22/11 (15 datas)

- Recopa Sul-Americana: 19/02 e 26/02 (02 datas)

- Mundial de Clubes da Fifa: 15/06 a 13/07

- Primeira janela de transferências: 02/01 a 28/02

- Segunda janela de transferências: 02/06 a 10/06

- Terceira janela de transferências: 10/07 a 02/09