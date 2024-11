Verón compara premiação da C. do Brasil à de torneios argentinos: 'Não paga o ônibus'

Atual campeão da Copa da Liga Argentina, o Estudiantes foi premiado pela Conmebol, juntamente com a Associação de Futebol Argentino (AFA), com US$ 500 mil (aproximadamente R$ 2,9 milhões). Segundo a imprensa do país vizinho, 70% da receita da final com o Vélez Sarsfield, no estádio Madre de las Ciudades, ficou com a entidade sul-americana.

A premiação é ainda menor quando o assunto é a Copa Argentina, outra importante competição eliminatória disputada no país. De acordo com a imprensa local, o valor recebido pelo time campeão é de aproximadamente 171 milhões de pesos, cerca de US$ 170 mil. Convertendo para reais, seria algo na casa dos R$ 985 mil, valor inferior aos R$ 2,205 milhões pagos pela CBF ao time classificado na terceira fase da Copa do Brasil.