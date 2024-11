Palmeiras volta a treinar dez horas após perder o dérbi na mira por reação diante do Grêmio

Com a intenção de fazer o elenco do Palmeiras esquecer rapidamente a derrota no clássico para o Corinthians na Neo Química Arena, o técnico Abel Ferreira orientou um treino nesta terça-feira pela manhã, dez horas após o revés de 2 a 0. O motivo é que o time ainda luta pelo título do Campeonato Brasileiro e volta a jogar na sexta-feira frente ao Grêmio, no Allianz Parque.

No primeiro turno o Grêmio chegou a abrir 2 a 0 em Caxias do Sul, mas o Palmeiras buscou o empate, com gols de López e Estêvão. Agora, só a vitória interessa ao time alviverde na 'caça' ao Botafogo pela liderança da competição nacional. Restam apenas seis rodadas para o fim da temporada.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Corinthians fizeram trabalhos regenerativos na academia. O restante realizou atividades técnicas - ultrapassagens, cruzamentos e finalizações no último terço, além de diferentes jogos de sete contra sete com objetivos em campo reduzido.

O elenco palmeirense volta a treinar nesta quarta-feira à tarde e o técnico Abel Ferreira terá mais um trabalho na quinta para formar a equipe que vai enfrentar o Grêmio pela 50ª vez no estado de São Paulo. Em 49 jogos, o Palmeiras venceu 31 e marcou 99 gols, enquanto a equipe gaúcha venceu apenas quatro e marcou 41 gols (14 empates foram registrados).