Romero lamenta derrota para o Palmeiras e destaca necessidade de evolução do Corinthians

Após a derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, neste sábado, na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Ángel Romero reconheceu a superioridade do rival no clássico e destacou a necessidade de evolução do Corinthians para o restante da competição.

"Queríamos sair com a vitória. Nos últimos jogos saímos bem, ganhamos a final. Hoje (sábado) saímos derrotados e temos que melhorar isso", afirmou o paraguaio, lembrando da conquista recente do título paulista diante do próprio Palmeiras.

Durante a saída de campo, Romero também foi visto conversando com o zagueiro Gustavo Gómez, adversário no dérbi, mas companheiro de seleção. "Perguntei sobre a lesão que ele teve, não conseguimos jogar com a seleção. Dentro de campo é rival, fora é companheiro", explicou o atacante, que tem boa relação com o capitão alviverde.