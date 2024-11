Cruzeiro reformula processo de captação de talentos com 'olheiros' em todas regiões do País

Com os clubes cada vez mais apostando em jovens talentos e reforçando seus caixas com fortunas da venda dessas revelações, o Cruzeiro também resolveu investir e melhorar sua captação e está reformulando seu processo de descobrimento de atletas, espalhando "olheiros" por todo o País.

As mudanças no Departamento de Captação foram anunciadas nesta segunda-feira. O clube mineiro iniciou uma reformulação estratégica "visando fortalecer a identificação de talentos e elevar o nível de suas categorias de base." O plano tem como meta expandir a prospecção de jogadores em todo o Brasil e em mercados internacionais, especialmente na América do Sul.

"Estamos passando por uma reestruturação que dará suporte essencial às nossas categorias de base. Fizemos uma análise de mercado e conseguimos profissionais para atuar em todas as regiões do Brasil, Nordeste, Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, justamente para suprir as nossas necessidades", revelou Carlos Anunciação, o Carlão, coordenador de captação. "Com essa ampliação na prospecção, ganhamos a possibilidade de identificar talentos que podem ser lapidados e, no futuro, vestir a camisa do Cruzeiro."

O foco principal será a cobertura nacional, mas o clube de Belo Horizonte também anunciou a ampliação da captação internacional. O Cruzeiro conta, agora, com uma equipe responsável por monitorar atletas em diversos países do continente e até mundiais.

"Recentemente tivemos um observador nosso acompanhado uma competição na Colômbia. Também já enviamos um profissional para cobrir um torneio na Tanzânia e temos previsto o envio de outro profissional à Nigéria no próximo ano", afirmou Carlão.

O Cruzeiro busca se tornar uma referência na formação de atletas e no desenvolvimento do futebol brasileiro e, desta forma, a direção optou pela reestruturação no setor de captação.

"Demos o pontapé inicial do nosso projeto de prospecção e captação de novos talentos para o Cruzeiro, inclusive incorporando novos profissionais na equipe. O principal objetivo é cobrir o Brasil inteiro em busca dos melhores jogadores, para o futuro do Cruzeiro ser próspero e autossuficiente em poucos anos", ressaltou Rafael Vieira, gerente de mercado e análise.

O clube anunciou que também promoverá dois projetos voltados à descoberta de novos atletas: o "Fluxo" e a "Copa Futuro Celeste", com ações gratuitas, não sendo cobrado nenhum valor adicional aos atletas participantes.

"No projeto Fluxo, buscamos dar oportunidade a jovens que sonham em jogar no Cruzeiro. Através da nossa equipe de captação, convidamos atletas em potencial para um período de treinamentos na Toca da Raposa 1, onde são avaliados por nossos profissionais. Já realizamos algumas edições e estamos colhendo os primeiros frutos desse trabalho", destacou Carlão. Já a Copa Futuro Celeste será realizada em comunidades de Belo Horizonte e em outras regiões do País.