Daniel é escolhido para cantar Hino Nacional no GP de São Paulo: 'Sei de trás para frente'

O cantor Daniel, referência da música sertaneja no País, foi escolhido pela organização do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 para dar voz ao Hino Nacional na cerimônia que antecede a prova principal, no domingo, no Autódromo de Interlagos.

"Eu fiquei muito lisonjeado de ter sido lembrado com o convite e, ao mesmo tempo, me dá uma ansiedade muito grande, porque é uma responsabilidade gigantesca. Sempre fui fanático por automobilismo, e o primeiro contato que eu tive com a Fórmula 1 foi junto do saudoso João Paulo na década de 1990, quando nós recebemos o convite para assistir e fiquei simplesmente louco ali dentro. É surreal para quem gosta", afirmou o cantor.

Daniel disse, ainda, que conhece bem o hino. "Sei de trás para frente, sempre cantei o Hino Nacional, principalmente na época de escola, no hasteamento da bandeira, e eu, como já cantava desde aquela época, me chamavam lá na frente para entoar o hino. Então, poder cantar agora no GP de São Paulo de Fórmula 1 dessa forma, dessa maneira, vai ser um presente enorme para mim", concluiu.

Outros importantes nomes da música brasileira já participaram da cerimônia em Interlagos. Entre eles estão: Ivete Sangalo, Margareth Menezes, Fafá de Belém, Daniela Mercury, Anitta e Iza.

Em 2023, Ludmilla foi a responsável por entoar o Hino Nacional. Ela foi alvo de críticas após a transmissão não capturar parte da execução do hino, o que deixou impressão em telespectadores de que ela havia errado ou esquecido a letra. Mais tarde, a cantora veio a público explicar que uma falha de som prejudicou a performance. "Só teve uma falha no som no início, mas a gente tirou de letra e arrasou. Foi top! Foi lindo!", disse.

O Grande Prêmio de São Paulo acontece neste fim de semana. A primeira atividade está agendada para esta sexta-feira, às 11h30 (de Brasília), com o treino livre. Às 15h30, os pilotos definem o grid de largada para a corrida sprint. No sábado, às 11h, acontece a corrida sprint e, às 15h, o classificatório para a prova principal, marcada para domingo, às 14h.