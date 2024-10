Novorizontino volta à vice-liderança da Série B e deixa o Guarani virtualmente rebaixado

Depois de dois meses sem vencer como visitante, a vitória fora de casa veio em boa hora para o Novorizontino. No encerramento da 34ª rodada, o time de Novo Horizonte (SP) bateu o lanterna Guarani por 2 a 0 para retomar a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira. O resultado no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, deixa o Guarani praticamente rebaixado para a Série C de 2025.

A última vitória do time de Eduardo Baptista longe do torcedor foi no dia 11 de agosto, contra o CRB, em Maceió, por 1 a 0. Com gols de Rafael Donato e Matheus Salustiano, contra, o time recuperou a vice-liderança da competição, chegando a 60 pontos, dois a menos que o líder Santos. Também foi a primeira vitória do Novorizontino jogando na casa do rival paulista.

Do outro lado, o Guarani praticamente vai confirmando seu descenso. Com 27 rodadas seguidas na lanterna, o time de Campinas não consegue reagir e permanece em último lugar, com 31 pontos, a seis de sair da zona de rebaixamento, faltando 12 pontos em disputa.

Sabendo da dificuldade, o Guarani começou a partida retendo a posse de bola, trocando passes à procura de espaço. O time abusava do jogo aéreo e quase abriu o placar com Caio Dantas, parando em grande defesa de Jordi.

Seguro, o Novorizontino não se dispersava em campo e na primeira oportunidade abriu o placar, aos 25 minutos. Marlon cobrou escanteio e Rafael Donato cabeceou para as redes, contando com uma ajuda do goleiro Pegorari, que saiu mal do gol.

O lance desestabilizou os donos da casa, que sentiram o golpe. Equilibrando a partida, o time visitante trocava mais passes e arriscava mais a gol. Na reta final, o Guarani voltou a se organizar e quase empatou com Bruno Mendes, parando novamente em boa intervenção de Jordi. Novamente, quando subiu ao ataque, o Novorizontino foi letal pelo alto e ampliou aos 45. Em nova cobrança de escanteio, Geovane subiu no meio da defesa e Matheus Salustiano acabou marcando contra o próprio patrimônio.

Na volta do intervalo, com a vantagem, o Novorizontino voltou com a estratégia de administrar o resultado. Ditando o ritmo, deixava a bola com o Guarani, que tinha pouca inspiração para buscar uma reação. O time ficou refém de alguns lances isolados do centroavante Caio Dantas e chutes de longe de Luan Dias e Heitor, defendidos por Airton, que entrou na vaga de Jordi, lesionado.

Com o passar do tempo, o panorama não se alterava e o Novorizontino controlava a partida sem muito esforço. Com a torcida também entregue, o time da casa não esboçava qualquer lance que pudesse colocar fogo na partida.

O único lance que tirou suspiro dos torcedores foi uma falta de Luan Dias, que acertou a rede do lado de fora. No mais, o Novorizontino apenas se poupou em campo e conduziu a vitória sem sustos até o apito final.

Os times voltam a campo no próximo sábado, às 17h. Na Arena Condá, em Chapecó (SC), o Novorizontino visita a Chapecoense, enquanto o Guarani vai à Goiânia (GO), para pegar o Goiás, no estádio Hailé Pinheiro.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 0 X 2 NOVORIZONTINO

GUARANI - Pegorari; Yan Henrique (João Victor), Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson (Emerson Barbosa); Gabriel Bispo (Pierre), Matheus Bueno e Luan Dias; Heitor (Reinaldo), Caio Dantas e Bruno Mendes (Lohan). Técnico: Alan Aal.

NOVORIZONTINO - Jordi (Airton); Rodrigo Soares, Luisão (Renato Palm), Rafael Donato e Patrick; Geovane, Eduardo e Marlon (Pablo Dyego); Waguininho, Neto Pessoa (Igor Formiga) e Lucas Cardoso (Reverson). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Rafael Donato, aos 25, Matheus Salustiano (contra), aos 45 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Yan Henrique e Luan Dias (Guarani); Luisão, Airton e Jordi (Novorizontino).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA - R$ 19.800,00.

PÚBLICO - 2.298 torcedores.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).