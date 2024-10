Guilherme destaca união em vitória do Santos e estreante admite: 'Mais fácil do que imaginava'

Principal destaque do Santos na vitória sobre o Ituano por 2 a 0, nesta segunda-feira, no Novelli Júnior, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Guilherme destacou a união do time, que está muito próximo de retornar à elite do futebol nacional. O camisa 11 brilhou com gol e assistência para Serginho inaugurar o placar.

"Feliz. Mais um gol e assistência. Mais importante é a vitória do grupo. Uma honra trabalhar com esse grupo. Nos momentos mais difíceis do ano nós nos juntamos. Fomos felizes em mais uma decisão", disse Guilherme, que deu assistência para Serginho em uma jogada que vem sendo ensaiada por Fábio Carille nos treinos do Santos.

"Venho treinando bastante, perseverando para chegar nesses momentos e fazer gol. Eu tinha combinado no treino com o Guilherme essa jogada e acabou dando certo. Estou muito feliz", completou Serginho.

Quem também se destacou foi o goleiro Diógenes, que assumiu a função de titular pela primeira vez no profissional do Santos, após a lesão de João Paulo e a suspensão de Gabriel Brazão. O atleta, de 23 anos, foi elogiado por Guilherme.

"Ressaltar o trabalho do Diógenes. Nem pareceu uma estreia. Foi seguro, fez um grande jogo. Estamos felizes por ele. Ele sabe da confiança que temos nele. Não tínhamos dúvida que ele faria um grande jogo. Nos ajudou muito. Parabéns ao nosso companheiro", disse.

O próprio goleiro admitiu que a estreia foi mais fácil do que esperava. "Confesso que estava bastante ansioso para estrear pelo Santos. O elenco e comissão me deram confiança. Precisava fazer o que vinha fazendo nos treinamentos. Antes do jogo todos conversaram comigo. Foi mais fácil do que imaginava. Ansiedade tinha. Graças a Deus pude ajudar a equipe", finalizou.

A vitória levou o Santos aos 62 pontos, oito a mais do que o Ceará, quinto colocado. O time paulista espera comemorar o acesso já diante do Vila Nova, neste sábado, às 16h30, na Vila Belmiro, pela 35ª rodada da Série B.