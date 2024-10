Chelsea se reabilita com gol de Palmer e vence Newcastle pelo Inglês

Palmer, porém, não demorou a mostrar sua boa fase. Com um lindo lançamento deu início ao contra-ataque que deu o primeiro gol do Chelsea. Na intermediária defensiva do Chelsea, ele recebeu de costa para o campo de ataque, se virou se livrando da marcação e de perna esquerda lançou Pedro Neto. O português avançou em velocidade pela esquerda e ao entrar na área cruzou para Jackson marcar.

O Newcastle chegou ao empate 15 minutos depois. Após boa troca de passes, os visitantes chegaram ao ataque pelo lado esquerdo e Hall cruzou a meia altura. No centro da pequena área, livre, Alexander Isak só precisou tocar para o gol. Após revisão do VAR o gol foi validado.

No início do segundo tempo, Palmer voltou a mostrar por que parte da imprensa inglesa o considera como um candidato a melhor da temporada. Aos 2 minutos, o Chelsea pressionou e roubou a bola no meio campo. A bola sobrou para Palmer na altura do círculo central, ele avançou e chutou forte no canto direito de Pope.

Foi o sétimo gol de Palmer no Inglês, e ele só está atrás de Haaland (11), do Manchester City, e Mbeumo (8), do Brentford. Uma diferença é que os dois à sua frente não fizeram nenhuma assistência, enquanto o jogador do Chelsea tem 5.

Em desvantagem no placar, o Newcastle conseguiu mais posse de bola no segundo tempo (56% contra 44%), mas não conseguia traduzir isso em tentativas de gols e amargou sua segunda derrota seguida.

Também em Londres, mas no London Stadium, o West Ham também fez valer sua condição de mandante e derrotou o Manchester United por 2 a 1 e ultrapassou o rival na classificação. Ambos têm 11 pontos, mas o West Ham aparece na 13ª colocação, uma à frente do time de Manchester.