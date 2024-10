Haaland encerra jejum no Inglês e leva o Manchester City à liderança

Foram pouco mais de 350 minutos sem balançar a rede pelo Campeonato Inglês, algo incomum para Erling Haaland, mas o artilheiro norueguês voltou a marcar na vitória do Manchester City sobre o Southampton por 1 a 0, neste sábado, no Etihad Stadium.

O tento solitário do atacante foi o suficiente para levar o time da casa à liderança da competição, com 23 pontos, dois acima do Liverpool, que neste domingo visita o Arsenal, às 13h30 (horário de Brasília), ainda pela nona rodada. Já o Southampton caiu para a lanterna, com apenas um ponto.

Embalado por três vitórias no Inglês, o líder teve um início arrasador. Logo aos 3 minutos, Rubén Dias arriscou de fora da área para testar o goleiro Ramsdale. Na jogada seguinte, Haaland recebeu o cruzamento do brasileiro Matheus Nunes, antecipou-se à marcação e bateu, mesmo desequilibrado, para abrir o placar, chegando a 11 tentos no certame.

Diante de um adversário tecnicamente limitado, que vinha de oito derrotas em nove partidas no campeonato, o cenário era de ataque contra defesa. A equipe do técnico Pep Guardiola tentava furar a retranca dos visitantes aproveitando, principalmente, a velocidade de Matheus Nunes pela esquerda. Foi assim que, aos 10 minutos, o brasileiro arrancou e quase ampliou o placar, finalizando para fora.

Apesar do amplo domínio do City, o ritmo diminuiu com o passar do tempo e houve poucas emoções no restante do primeiro tempo. Já nos minutos finais, o Southampton criou, em um contra-ataque, sua única chance de marcar na etapa inicial, mas Archer, frente a frente com Ederson, carimbou o travessão.

A vitória parcial magra fez com que o time da casa continuasse pressionando no segundo tempo. Logo no minuto inicial, Foden recebeu o passe de Savinho e mandou a bola rente à trave. Três minutos depois, após cobrança de escanteio, Haaland cabeceou e Bellis afastou em cima da linha. Aos 6, o norueguês recebeu o cruzamento de Savinho e mandou a bola para fora, perdendo a chance de ampliar.

Na reta final da partida, diante da incapacidade do City de aproveitar as chances criadas para liquidar o jogo, o Southampton passou a se arriscar mais. O treinador Russell Martin avançou a marcação e os visitantes passaram a buscar espaço no campo de ataque.

Em meio à pressão do Southampton, o City partiu no contragolpe e Haaland teve a chance de fazer seu segundo gol na partida, aos 50 minutos da etapa final, mas Ramsdale saiu bem do gol e fez a defesa.

No próximo sábado, às 12h (horário de Brasília), o Manchester City visita o Bournemouth. No mesmo horário, o Southampton recebe o Everton.

OUTROS JOGOS

O Aston Villa derrotou o Bournemouth por 1 a 0, com gol de Barkley, na etapa final, e alcançou a terceira posição no Inglês, com 18 pontos.

Já o Brighton vacilou em casa e perdeu a chance de chegar à quarta colocação. Welbeck e Ferguson marcaram para os donos da casa, que tinham a vantagem de 2 a 0 até os 43 minutos da etapa final. Porém, Nouri descontou e Matheus Cunha, nos acréscimos, igualou para os visitantes, que chegaram a dois pontos e saíram da última posição na tabela.

Em partida animada, também definida nos acréscimos, o Brentford bateu o Ipswich por 4 a 3. Os visitantes abriram 2 a 0, com Szmodics e Hirst, mas ainda no primeiro tempo o Brentford igualou com Wissa e Clarke (contra). Mbeumo chegou a virar para os anfitriões, Delap empatou e novamente Mbeumo, aos 51 minutos, deu o triunfo aos anfitriões.