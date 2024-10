Goiás aproveita expulsão, bate Amazonas em jogo atrasado e sonha com G-4 na Série B

Com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, o Goiás venceu mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, fez 1 a 0 no Amazonas, em duelo atrasado da 18ª rodada, realizado no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).

A partida foi muito movimentada no primeiro tempo, mas o Amazonas perdeu Barros, expulso após levar dois cartões em três minutos. Logo na sequência o Goiás fez o gol da vitória com Juninho.

O Goiás, que tinha goleado a Chapecoense por 4 a 0, voltou a vencer duas seguidas na competição após quase seis meses. A única vez que conseguiu foi no final de maio e começo de junho, quando emplacou três vitórias seguidas. Com isso, segue na nona colocação, mas com 48 pontos, a oito do Mirassol, que fecha o G-4 com 56 pontos. Apesar da distância, a palavra de ordem é acreditar até o fim.

O Amazonas, por outro lado, perdeu a segunda seguida e estacionou nos 45 pontos, agora em 12º lugar, praticamente dando adeus ao G-4. O time está há seis jogos sem vencer fora de casa, sendo um empate e cinco derrotas seguidas.

Mesmo fora de casa, o Amazonas foi o primeiro a chegar com perigo em chute de fora da área de Matheus Serafim, mas Tadeu fez boa defesa. Em seguida, Erick Varão também tentou de cabeça, mas Tadeu evitou o gol novamente.

O Goiás, porém, não deixou barato e respondeu com mais perigo ainda. Após cruzamento rasteiro, Jhon Vásquez desviou e a bola bateu na trave, quase abrindo o placar. Depois, Rafael Gava cobrou falta no cantinho e o goleiro Marcão fez excelente defesa. Juninho também tentou, mas o goleiro amazonense apareceu novamente.

A reta final do primeiro tempo seguiu bastante movimentada. O Amazonas levou perigo com Matheus Serafim e Ênio, que pararam novamente em Tadeu, enquanto o Goiás respondeu com chute perigoso de Diego.

Em cerca de três minutos, porém, a situação mudou completamente a favor do Goiás e contra o Amazonas. Barros, do Amazonas, fez faltas aos 45 e 47 minutos, levou dois cartões amarelos e foi expulso. E aos 48, após bate e rebate na área, Juninho ficou com rebote na entrada da área, viu o goleiro adiantado e bateu por cobertura para deixar o Goiás à frente do placar.

Na volta para o segundo tempo, o Goiás quase ampliou em cabeçada de Marcão Silva, bem perto da trave. Com um jogador a mais, o time goiano passou a dominar as ações e quase marcou duas vezes no mesmo lance. Ian Luccas chutou da meia-lua, mas Marcão fez grande defesa. No rebote, Jhon Vásquez tentou driblar o goleiro, mas chutou em cima dele.

Buscando sem parar o segundo gol, o Goiás assustou novamente em chute colocado de Paulo Baya, fora da área, mas por cima. Com as oportunidades perdidas, o Amazonas até cresceu de produção nos minutos finais do jogo em busca do empate milagroso, sem sucesso.

No último lance, o Goiás teve mais uma chance clara, com Halerrandrio invadindo a área pela esquerda. Marcão, porém, saiu rápido e fez mais uma boa defesa. Assim, o Goiás venceu mesmo por 1 a 0.

Pela 34ª rodada, já iniciada, os dois times voltam a campo na terça-feira. Às 19h, o Goiás joga diante do Operário-PR, novamente em casa. Mais tarde, às 21h30, o Amazonas recebe o Botafogo na Arena da Amazônia, em Manaus (AM).

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 0 AMAZONAS

GOIÁS - Tadeu; Diego (Diego Caito), Messias, Lucas Ribeiro (Edson) e Sander; Marcão Silva, Juninho (Ian Luccas) e Rafael Gava; Welliton (Halerrandrio), Jhon Vásquez e Rildo (Paulo Baya). Técnico: Vagner Mancini.

AMAZONAS - Marcão; Ezequiel, Miranda, Fabiano e Renan Castro; Barros, Erick Varão (Cocote) e Diego Torres (Jorge Jiménez); Ênio (Rafael Tavares), Bruno Lopes (Luan Silva) e Matheus Serafim (Gustavo Ermel). Técnico: Rafael Lacerda.

GOL - Juninho, aos 48 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diego Caito e Halerrandrio (Goiás). Miranda, Barros, Diego Torres e Ênio (Amazonas).

CARTÃO VERMELHO - Barros (Amazonas).

ÁRBITRO - Dyorgines José Padovani de Andrade (ES).

RENDA - R$ 42.460,00.

PÚBLICO - 3.248 pagantes (3.349 presentes).

LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO).