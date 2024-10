JP Chermont volta aos treinos e deve reforçar defesa do Santos diante do Ituano

O técnico Fábio Carille teve uma boa notícia nesta quinta-feira. O lateral-direito JP Chermont participou do treino com bola e deve reforçar o Santos na próxima segunda-feira, contra o Ituano, em partida válida pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Recuperado da fadiga muscular, o jogador havia sido preservado no duelo com o Ceará, pela última rodada. Com o seu retorno, Hayner volta a ser opção no banco de reservas. O meia boliviano Miguelito foi outra novidade nos trabalhos do elenco profissional.

Recuperado de virose, o jogador deve ser relacionado para a partida em Itu. Desfalques de última hora diante do Ceará, Giuliano e Luan Peres continuam entregues ao departamento médico.

O meia vem realizando tratamento por causa de um edema na perna direita, enquanto o zagueiro continua sendo monitorado pelos fisioterapeutas do clube em função de um estiramento muscular ma região intercostal.

Na atividade desta quinta, Carille aproveitou o treino para observar os atletas que não atuaram contra o Ceará. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT.

Líder isolado da Série B com 59 pontos, o Santos tem dois pontos de frente para o Novorizontino, segundo colocado. Sport e Mirassol, ambos com 56, completam a lista dos quatro primeiros lugares.