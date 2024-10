Miguelito apresenta quadro de infecção intestinal e deve ser desfalque do Santos contra Ceará

O Santos informou que o atacante Miguelito foi ausência nas duas últimas atividades do time por ter apresentado um quadro de infecção intestinal após ter defendido a Bolívia nos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O atleta é dúvida para o jogo com o Ceará, marcado para terça-feira, às 19h, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada.

"Após atuar pela seleção da Bolívia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, Miguelito se reapresentou no Santos FC no último sábado (19) com um quadro de infecção intestinal. Já está fazendo tratamento clínico e, por conta disso, não treinou no gramado nos últimos dois dias", disse o Santos em nota oficial.

Miguelito se viu em uma polêmica dentro do Santos após jornalistas perguntarem ao meia Giuliano sobre a ausência do atacante, que vem tendo grandes atuações pela seleção boliviana, nos jogos da Série B. O veterano elogiou o talento do jovem, mas emitiu uma opinião sincera, com algumas críticas.

Fábio Carille também chegou a ser questionado sobre o comportamento de Giuliano. O treinador foi diplomático, tentou evitar mais polêmicas, mas saiu em defesa de um de seus capitães. No entanto, também elogiou o jovem atacante.

"É um talento que a gente tem acompanhado, com altos e baixos. Está num processo de crescimento. É ter paciência, tratar como uma joia, com muito carinho, para a gente poder usar no melhor momento", afirmou.

O Santos finalizará a preparação para o jogo com o Ceará nesta segunda-feira. O time alvinegro defenderá a liderança da Série B. Atualmente, tem 56 pontos.