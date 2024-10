Vegetti chora após eliminação e é consolado pelo técnico do Atlético-MG

O Vasco viu o sonho de chegar à final da Copa do Brasil ser interrompido após empatar por 1 a 1 com o Atlético-MG, no último sábado, pela segunda partida da semifinal. No primeiro confronto, disputado na Arena MRV, o time mineiro venceu por 2 a 1, garantindo a vaga na final.

No jogo em São Januário, Pablo Vegetti foi o autor do gol vascaíno, convertido em pênalti no primeiro tempo. O atacante assumiu a responsabilidade de abrir o marcador em um momento crucial para o time, mas a vantagem foi insuficiente para reverter o resultado agregado. Após o apito final, o jogador se emocionou intensamente, caindo em lágrimas no gramado. A cena foi de grande comoção, com o jogador sendo consolado por Gabriel Milito, técnico do Atlético-MG.

Vegetti, visivelmente emocionado, estava escalado para falar com a imprensa após o jogo, mas pediu para ser dispensado devido ao forte impacto emocional.

O argentino, que é o artilheiro da Copa do Brasil com sete gols, teve uma campanha brilhante no torneio, marcando em todas as fases até as semifinais.

Ao longo de 2024, Vegetti se consolidou como uma peça-chave do ataque vascaíno, com um total de 14 gols marcados, sendo sete de cabeça, mostrando sua presença na área adversária. Apesar da eliminação, ele foi um dos protagonistas da temporada.

A frustração da eliminação foi ainda maior, já que o Vasco buscava retornar à final da Copa do Brasil após 13 anos. O time carioca teve uma trajetória de altos e baixos no torneio, mas lutou até o último minuto para garantir uma vaga na decisão. Após o jogo, os torcedores do Vasco nas arquibancadas aplaudiram em reconhecimento à campanha do time.

Com a eliminação na Copa do Brasil, o Vasco agora concentra suas atenções no Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe ocupa a 10ª posição, com 37 pontos, e tem como principal objetivo garantir uma vaga nas competições internacionais da próxima temporada.

O próximo compromisso do Vasco é o Cuiabá na quinta-feira, às 19h, novamente em São Januário A luta pelo Brasileirão será crucial para o futuro do clube, que busca se reerguer e voltar a brigar entre os grandes do futebol brasileiro.