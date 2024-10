Borussia Dortmund passa sufoco, mas garante vitória no fim sobre o St. Pauli no Alemão

Com uma vitória sofrida, com direito a gol no fim, o Borussia venceu o St. Pauli por 2 a 1 nesta sexta-feira, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado, a equipe de Dortmund se reabilitou da derrota na última rodada para o Unión Berlin e se aproxima do pelotão de frente.

O triunfo, em partida que abriu a jornada do fim de semana, deixa o Borussia com 13 pontos, na quarta colocação (ao lado do Eintracht Frankfurt, que fica com o terceiro lugar pelos critérios de desempate). Com um ponto a mais, Bayern de Munique e RB Leipzig lideram a classificação.

Já o St Pauli vive situação oposta. Sofreu a segunda derrota seguida e ocupa a parte final da classificação: 16º posto com quatro pontos. Em sete jogos, a equipe obteve apenas uma vitória, um empate e perdeu cinco vezes.

Contando com o apoio de sua torcida, o Borussia adiantou as suas linhas, marcou pressão no campo do adversário e teve a primeira grande chance aos 15 minutos. Donyell Malen aproveitou uma sobra na grande área e chutou firme no canto direito. Com o goleiro batido, a bola desviou no zagueiro e por pouco não entrou, empolgando a torcida presente ao estádio.

No fim da etapa inicial, o time da casa, enfim, inaugurou o marcador. Pascal Gross fez um levantamento na área e Ramy Bensebaini, de cabeça, colocou o Borussia Dortmund em vantagem: 1 a 0 aos 43 minutos.

Na volta do intervalo, o St. Pauli optou pelo jogo aéreo para tentar o empate. No entanto, foi com um tiro de longa distância que os visitantes chegaram ao 1 a 1. O meio-campista Eric Smith aproveitou um rebote na entrada da intermediária e chutou de perna direita. A bola foi no ângulo, sem chance de defesa para o goleiro Kobel, aos 32 minutos: 1 a 1.

Quando tudo indicava que a partida terminaria empatada, o Borussia achou o gol que garantiu a vitória. Gittens fez boa jogada e mandou um cruzamento certeiro para Guirassy. De cabeça, ele fez o desvio e assegurou o triunfo de 2 a 1 aos 38 minutos.