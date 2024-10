Itália goleia Israel e se aproxima das quartas da Liga da Nações

A Itália continua soberana no Grupo 2 da Liga das Nações. Nesta segunda-feira (14), a seleção até demorou a marcar, mas confirmou seu favoritismo e goleou Israel por 4 a 1 no Estádio Friuli, em Údine. Com 10 pontos e na liderança isolada, os italianos jogarão por um empate com a Bélgica na quinta rodada pela vaga antecipada às quartas de final.

Em jogo no qual desperdiçaram inúmeras oportunidades, os italianos pararam na falta de capricho ou nas defesas milagrosas de Glazer até desencantarem com um pênalti bem batido por Retegui, indo para o intervalo com vantagem mínima.

O capitão Di Lorenzo, duas vezes, e Frattesi, fecharam a bela apresentação, levando a Itália aos 10 pontos, diante de nove da França e quatro da Bélgica. Israel está zerado.