Exames detectam edema muscular e Cássio pode desfalcar o Cruzeiro na volta do Brasileirão

Cássio se tornou mais uma problema para o técnico Fernando Diniz definir quais titulares do Cruzeiro mandará a campo diante do Bahia, dia 18 de outubro, no Mineirão, pelo retorno do Brasileirão. Exames médicos confirmaram um edema na coxa direita do goleiro.

"O Cruzeiro informa que o atleta Cássio foi submetido a exames que diagnosticaram pequeno edema na coxa direita. O goleiro já iniciou tratamento no departamento de saúde e performance do clube", informou o time mineiro, deixando indefinida a participação diante do Bahia.

Ao tentar cortar uma bola de cabeça no treino de quarta-feira, Cássio caiu sentindo dores na coxa. Tentou seguir na atividade, mas as dores persistiram e ele deixou o campo mancando na Toca da Raposa. O problema vinha desde o duelo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, no Mineirão, diante do Libertad.

Os exames nesta quinta confirmaram que não há lesão, mas um edema que pode tirá-lo do embate com o Bahia, no Mineirão (21h30). De acordo com o Cruzeiro, "a expectativa é que Cássio retorne aos treinamentos com a equipe no início da próxima semana."

Desde que ocorra evolução no quadro, já que o clube não forçará a presença de seu paredão para evitar algo mais grave. Ex-titular antes da contratação do goleiro corintiano, Anderson disputa a vaga com Gabriel Grando, que veio do Grêmio.