Ponte Preta vence o Botafogo, se reabilita e abre distância do rebaixamento na Série B

A Ponte Preta se reabilitou na Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o Botafogo, por 1 a 0, neste sábado, no estádio Moisés Lucarelli, pela 30ª rodada. O gol da vitória foi marcado por Gabriel Novaes, aos oito minutos do primeiro tempo.

A vitória foi importante porque a Ponte Preta vinha de quatro tropeços seguidos em casa, além de duas derrotas na competição - para América-MG (2 a 0) e Novorizontino (2 a 1). Agora soma 35 pontos, no 13º lugar e mais distante da ameaça de rebaixamento. A derrota deixou o Botafogo em jejum de cinco jogos, permanecendo com 32 pontos, na zona de degola, em 17º lugar, porém, com um jogo a menos: 29 a 30.

Na estreia do técnico Márcio Zanardi, que substituiu Paulo Gomes, o Botafogo surpreendeu ao tentar uma pressão inicial em cima da Ponte Preta. Mas logo na sua primeira descida ao ataque, o time da casa saiu na frente. Iago Dias recebeu a bola no meio-campo e ligou rápido para Gabriel Novas, nas costas da defesa. Perto da área ele ajeitou e bateu cruzado: 1 a 0, aos oito minutos.

Em vantagem, a Ponte Preta parava a ligação do adversário na base das faltas. Tanto que logo três jogadores estavam amarelados: Mateus Silva, Nilson Júnior, que tinha entrado no lugar de Castro, machucado, e Dodô.

No ataque, a Ponte Preta aproveitava bem o posicionamento em linha dos três zagueiros botafoguenses. Em ligação direta, ela chegou várias vezes com perigo. Aos 36 minutos até marcou o segundo gol, com Gabriel Novaes, porém, Iago dias estava impedido no início da jogada e confirmado pelo VAR.

O Botafogo voltou para o segundo tempo com mudança no esquema tático. A entrada do volante Fillipe Soutto no lugar do zagueiro Fábio Sanches deixou o time no esquema 4-3-3, agora com dois zagueiros de área.

Mesmo mais bem equilibrado, o visitante não chegou com perigo na frente. De outro lado, nos contra-ataques, a Ponte Preta teve duas chances. Uma com Gabriel Novaes, que deu uma cavadinha por cima do goleiro, e outra de Everton Brito, que passou pelo goleiro e a bola, em direção ao gol, foi aliviada por Ericson.

A partir dos 27 minutos, a Ponte Preta ficou com um jogador a menos pela expulsão de Mateus Silva, que recebeu o segundo cartão amarelo e depois o vermelho. O técnico Nelsinho Baptista tirou o meia Everton Brito para a entrada do zagueiro Sérgio Raphael, restabelecendo a sua formação defensiva.

Mesmo em vantagem numérica, o Botafogo não soube tirar proveito. Levantou muitas bolas na área, facilitando a marcação ponte-pretana. O time da casa valorizou ao máximo a posse de bola e deixou o tempo passar. Aos 45 minutos quase ampliou o placar numa cabeçada de Gabriel Novaes que acertou a trave.

Na quarta-feira, o Botafogo vai fazer em casa diante do Guarani um jogo atrasado da 23ª rodada, não disputado por causa de queimadas na região de Ribeirão Preto (SP). No outro sábado, dia 12, o Botafogo vai receber o Operário-PR, pela 31ª rodada, enquanto a Ponte Preta enfrentará o Ceará, na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 X 0 BOTAFOGO

PONTE PRETA - Pedro Rocha; João Gabriel, Mateus Silva, Castro (Nilson Júnior) e Luiz Felipe; Emerson, Emerson Santos (Hudson), Dodô e Everton Brito (Sérgio Raphael); Gabriel Novaes e Iago Dias. Técnico: Nelsinho Baptista.

BOTAFOGO - João Carlos; Ericson (Emerson Ramon), Fábio Sanches (Fillipe Souto) e Bernardo Schappo; Pedro Costa, Sabit Abdulai (Felipinho), Gustavo Bochecha (Alex Sandro) e Jean Victor; Douglas Baggio, Alexandre Jesus (Bruno Marques) e Victor Andrade. Técnico: Márcio Zanardi.

GOL - Gabriel Novaes, aos oito minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRA - Edna Alves Batista (SP).

CARTÕES AMARELOS - Mateus Silva, Nílson Júnior, Emerson Santos, Emerson e Dodô (Ponte Preta) e Gustavo Bochecha, Douglas Baggio, Alex Sandro, Bruno Marques e João Costa (Botafogo).

CARTÃO VERMELHO - Mateus Silva (Ponte Preta).

RENDA - R$ 82.200,00.

PÚBLICO - 4.052 torcedores.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).