Adrian Newey explica escolha pela Aston Martin ao invés da Ferrari: 'Voltar à velha escola'

Muito Agradecido pelas ofertas/sondagens na Fórmula 1, o profissional de 65 anos explicou que buscava por "um novo desafio" e trabalhar com Lawrence Stroll, proprietário da equipe de Silverstone, acabou sendo "uma escolha fácil.".

"Acho que, da minha parte, fiquei muito lisonjeado com o número de equipes que me abordaram", explicou Newey. "Tive conversas com algumas dessas equipes, não com todas. No final, tornou-se uma escolha muito clara e natural, pela busca de um novo desafio", disse. "Perto do final de abril, decidi que precisava fazer algo diferente."

E não poupou elogios a Stroll. "Lawrence e eu nos conhecemos de longos anos, frequentemente nos esbarramos nas corridas, principalmente do Oriente Médio e do Extremo Oriente. Como anunciei a todos que deixaria a antiga equipe, fiquei muito lisonjeado por ter recebido muitas abordagens de várias equipes, mas, na verdade, a paixão, o comprometimento e o entusiasmo de Lawrence foram muito cativantes e muito persuasivos", explicou.

"A realidade é que, se você voltar 20 anos, o que agora chamamos de Team Principals eram, na verdade, os donos dos times, Frank Williams, Ron Dennis, Eddie Jordan... Nesta era moderna, Lawrence é realmente único por ser o único dono de time propriamente ativo", foi além. "É uma sensação diferente quando você tem alguém como Lawrence envolvido assim, é voltar ao modelo da velha escola. E ter a chance de ser um acionista e um parceiro é algo que nunca fui realmente, ou não foi oferecido a mim antes. É uma oportunidade que estou muito ansioso. Tornou-se uma escolha muito natural."