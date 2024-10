Como o técnico Filipe Luís pretende fazer Gabigol voltar a render no Flamengo

A escalação do Flamengo na vitória sobre o Corinthians, na última quarta-feira (2), chamou atenção pela volta de Gabigol ao time titular. O atacante estava no "fim da fila" no ataque flamenguista e chegou a ficar fora da relação do time então comandado por Tite.

Ex-companheiro de Gabigol, Filipe Luís disse que o camisa 99 ainda vai voltar a render como nos melhores dias que vive com a camisa do Flamengo. Entretanto, o treinador espera que o camisa 99 passe por uma recuperação física.

"Com certeza, tem muito a evoluir fisicamente, confiança mesmo. Na hora que a primeira (bola) a entrar, ele volta a ser o Gabriel mentalmente. Fisicamente, ele vai precisar mais tempo. Talvez vá sentir no próximo jogo. Mas vou tratar dele e de todos com muito carinho", projetou.