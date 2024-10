Estreia de Filipe Luis no Fla encanta jornal: 'Primeiros passos enormes'

Filipe Luís conseguiu uma vitória de ouro em sua estreia contra o Corinthians, pela ida da Copa do Brasil. O 1 a 0 contra o alvinegro paulista rendeu, inclusive, elogios internacionais.

O que aconteceu

O jornal AS, da Espanha, disse que estreia do ex-lateral do Atlético de Madrid foi "enorme": "O tempo dirá se Filipe Luís é um bom treinador. Por enquanto, seus primeiros passos foram enormes, com duas promoções em menos de um ano e muitas opções para conquistar seu primeiro troféu pelo time titular do Mengão".

Portal destacou o retorno de Gabigol e uso de Léo Ortiz em sua posição original. Enquanto o atacante perdeu espaço com a equipe comandada por Tite, o zagueiro atuou como meio-campista nos últimos jogos.