Fabinho Soldado detona falta de critério do juiz: 'Toda semana temos problemas'

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, criticou bastante a arbitragem após a derrota do time alvinegro por 3 a 1 para o São Paulo, neste domingo, em Brasília. O diretor fez um pronunciamento antes da coletiva do técnico Ramón Díaz para reclamar da falta de critério utilizado pelo árbitro Rodrigo Rafael Klein na partida, que terminou com dois jogadores corintianos expulsos.

Entre os lances reclamados por Fabinho está o cartão vermelho aplicado ao zagueiro André Ramalho. O defensor foi para o chuveiro mais cedo após o juiz ver uma cotovelada do jogador em Luciano, mas Romero teria sido acertado por Arboleda em lance parecido.

Outra reclamação foi o amarelo dado a Romero. O executivo de futebol cita que o paraguaio era o capitão do time e, segundo a nova recomendação, seria o único jogador alvinegro que poderia falar com o árbitro. Mesmo assim foi advertido.